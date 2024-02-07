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Новости 12:05

В Смольном решили не спешить со введением платной парковки в Пушкинском районе

фото ЗакС политика В Смольном решили не спешить со введением платной парковки в Пушкинском районе

Председатель комитета Смольного по транспорту Валентин Енокаев заявил, что в ближайшее время решение об открытии в Пушкинском районе платной автопарковки принято не будет. Как сообщает петербургская редакция "Коммерсанта", чиновники пока не находят обсуждаемую меру целесообразной.

Несмотря на позицию комитета, местные жители по-прежнему пишут обращения с просьбой расширить зону парковки на их район, добавил Енокаев.

Ранее глава профильной комиссии ЗакСа Алексей Цивилев указал на техническую неготовность Пушкинского района к платной парковке. Против возможного нововведения также выступил избранный от этой территории в Госдуму депутат Виталий Милонов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 
Цивилев Алексей Николаевич 




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