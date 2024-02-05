Цивилев усомнился в готовности Петербурга к расширению зоны платной парковки

Петербург пока технически не готов к расширению зоны платной парковки, поделился мнением в интервью "РЖД-Партнеру" глава постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. Депутат считает, что для начала городской комитет по транспорту должен провести "работу над ошибками" для повышения качества своей работы.

"Пока петербургский комтранс не сделает полный разбор ошибок, он не должен расширять зону платных парковок. Это как в школе: не провел работу над ошибками, не осваиваешь новый материал", — высказался Цивилев в беседе с журналистом.

Парламентарий также заявил, что "комтрансу есть над чем работать" в плане улучшения своей работы. "Я уверен, Петербург пока не готов к расширению зоны платной парковки. Технически не готов", — заключил он.

Цивилев не стал формулировать однозначный ответ на вопрос о своем отношении к возможному включению Пушкина в зону платной парковки. Он указал на необходимость платной парковки в некоторых районах Петербурга, но в то же время заявил о спорах из-за их администрирования. "Платные парковки уже в четырех районах города, а вопрос, кто и как администрирует платные парковки, до сих пор не удалось закрыть", — отметил он.

Ранее глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев заявил о возможности включения Пушкина в зону платной парковки. По его утверждениям, об этом просят сами жители города, недовольные транспортной ситуацией из-за наплыва туристов. Идею раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов, который назвал ее "крайне вредной" для горожан. По словам политика, до сих пор он не встречал никого из местных жителей, выступающих за включение Пушкина в зону платной парковки.

Фото: ЗАКС.Ру