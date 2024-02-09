Роскомнадзор заподозрил Duolingvo в пропаганде нетрадиционных отношений

РКН организовал проверку сервиса по изучению иностранных языков Duolingvo на предмет возможной пропаганды ЛГБТ*, сообщил 9 февраля ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*", — передает полученное сообщение агентство.

Ранее появились сообщения о том, что правозащитная группа "Радетель" обратилась в РКН из-за якобы обнаруженной в заданиях пропаганды нетрадиционных отношений. В Роскомнадзоре заявили, что не получала никаких сведений об этом.

Также в пятницу Мосгорсуд утвердил 900 тысяч рублей штрафа издательству "Эксмо" по делу о пропаганде ЛГБТ*. Протокол был составлен из-за комикса под названием "Голубь Геннадий" после того, как на книгу обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В конце ноября Верховный суд признал по иску Минюста международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

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