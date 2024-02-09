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Новости 18:55

На севере Петербурга избавляются от незаконных торговых построек

фото ЗакС политика На севере Петербурга избавляются от незаконных торговых построек

Петербургский комитет по контролю за имуществом приступил к демонтажу торговых павильонов на проспекте Художников.

Нестационарный коммерческий объект, на котором реализуют товары различных типов, занимает 230 кв. метров городской земли. Договор между владельцем бизнеса и чиновниками на размещение четырех секций истек, Смольному задолжали за аренду уже свыше 400 тысяч рублей. Ранее владельцев уже привлекали к административной ответственности.

Тем временем "Петербургский дневник" пишет, что торговые постройки в эти дни сносят также у станции метро "Лесная" (угол Кантемировской и Парголовской улиц). В их числе — двухэтажный торговый центр, в котором более десяти лет находилось заведение общепита.

фото: gov.spb.ru


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