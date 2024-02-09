Петербургский ЗакС предложил Госдуме продлить срок выплат пособий на ребенка до 18 лет

На рассмотрение Госдумы поступил подготовленный Заксобранием Петербурга проект о продлении на год срока предоставления пособий на ребенка, следует из электронной базы российского парламента. Депутаты полагают нужным предоставлять семьям поддержку от государства вплоть до достижения детьми возраста 18 лет.

Инициатива предусматривает внесение поправок в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно действующей редакции правовой нормы, сейчас пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и родителям с детьми до 17 лет. Депутаты полагают нужным распространить срок действия этой меры на детей вплоть до их совершеннолетия.

"Необходимо отметить, что дети в возрасте от 17 до 18 лет продолжают обучение в образовательных организациях и не осуществляют постоянной трудовой деятельности, тем самым сохраняют зависимое положение от родителей", — говорится в пояснительной записке к проекту. Таким образом, в это время родители по-прежнему воспитывают и содержат детей и расходуют на это средства из семейного бюджета, при этом не получая поддержки от государства, говорится в тексте.

Подобная ситуация представляется авторам проекта несправедливой.

Инициатива о направлении в Госдуму федерального законопроекта рассматривалась петербургскими депутатами осенью 2023 года. В середине ноября правительство выдало отзыв на инициативу. В подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко заключении говорилось, что инициатива представляется кабмину избыточной. Объяснялось это тем, что региональные власти и без того имеют право вводить дополнительные меры социальной защиты семей с детьми от 17 до 18 лет, "в том числе за счет перераспределенных в результате мероприятий по инвентаризации средств региональных бюджетов".

Фото: ЗАКС.Ру