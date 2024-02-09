В Смольном рассказали о планах по ускорению трамвайного движения

К 2026 году скорость движения общественного транспорта должна будет увеличиться на 14 % от существующих значений, поделились планами в профильном комитете Смольного 9 февраля. Подобный рост заложен в программе приоритетного проезда общественного транспорта на ближайшие два года.

"Скорость движения городского пассажирского транспорта будет увеличена на 14 % к 2026 году, а доля маршрутов с интервалом движения менее 10 минут в часы пик составит 17 %", — заявили в комитете по транспорту.

Согласно программе, к 2026 году предполагается ускорить движение трамваев по маршрутам №№ 6, 18, 27, 36, 47, 52, 55, 60 и 100. Ради этого модернизируют и дооснастят светофоры, обособят трамвайные пути и скорректируют организацию дорожного движения, установят камеры видеофиксации и оптимизируют остановочные пункты, уточнили в администрации губернатора.

В дальнейшем аналогичные мероприятия для ускорения движения проведут на маршрутах №№ 7, 9, 23, 25, 49 и 58. Как ранее сообщали в Смольном, работы на всех перечисленных 15 маршрутах должны будут завершиться до конца 2028 года.

Фото: ЗАКС.Ру