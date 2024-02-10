В Петербурге хотят отремонтировать 22 километра трамвайных путей

В 2024 году в Петербурге собираются отремонтировать 22 километра трамвайных путей, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Трамвайные пути заменят в Центральном, Невском, Василеостровском, Выборгском и Калининском районах. На ремонт хотят потратить 4 млрд рублей.

На данный момент, например, в Невском районе уже завершен первый этап ремонта. Трамваи ходят по Народной улице от Дальневосточного проспекта до Володарского моста и на Дальневосточном проспекте от Народной улицы до улицы Тельмана.

Замена изношенного полотна в Петербурге ведется на проспекте Просвещения от проспекта Энгельса до проспекта Художников и от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. В центре тоже ведется ремонт от Миллионной улицы до набережной реки Мойки и на Садовой улице, где ремонт является наиболее важной задачей.

Фото: ЗАКС.Ру