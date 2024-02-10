В Стрельне на ж/д станции кто-то поджег железнодорожное оборудование

В Петербурге на железнодорожной станции в Стрельне загорелось местное оборудование, об этом 10 февраля пишет 78.ru со ссылкой на источники.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность того или тех, кто причастен к преступлению. В результате произошедшего поврежден релейный шкаф.

Напомним, что Городской суд вынес приговор по первому в Петербурге делу о совершении диверсии (ст. 281 УК РФ). В марте 2023 года на перегоне между станциями Горелово и Красным Селом молодой человек поджег устройство сигнализации, централизации и блокировки.

Фото: ЗАКС.Ру