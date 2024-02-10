В Петербурге 11 февраля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильных морозов

В воскресенье, 11 февраля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о сильном понижении температуры. Температура может составить -20 градусов. Режим вводится с 01:00 до 08:00 11 февраля.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

Фото: ЗАКС.Ру