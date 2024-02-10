Столичная прокуратура предостерегла от участия в акции в центре города

Прокуратура Москвы выпустила предостережение в связи с распространившейся информацией о некоей несанкционированной публичной акции в центре столицы. Гражданам не нужно поддаваться призывы к участию в ней, следует из официального сообщения.

Организаторам и участникам напоминают о существовании статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, по которой можно получить наказание вплоть до ареста.

Возможно, прокуратура имела в виду акцию жен мобилизованных из движения "Путь домой", которые по выходным стали регулярно собираться в крупных городах.

Фото: ЗАКС.Ру