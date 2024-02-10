В Ленобласти за несоблюдение расписания автобусов наказали перевозчиков

Комитет по транспорту Ленинградской области за минувшую рабочую неделю проверил качество работы автобусов на различных маршрутах. Как обычно, такие проверки проводятся без предупреждения о том, каких именно номеров автобусов они коснутся.

За пять дней были изучены двенадцать маршрутов, которые обслуживаются несколькими перевозчиками. Компанию, ответственную за №№ 572А и 650А, обвинили в срыве расписания. К ее представителям применили дисциплинарные меры. Нарушения такого же характера, но менее грубые, выявили на маршрутах №№ 181, 565 и 692.

Наконец, компанию, в чьем ведении находятся автобусы №№ 441, 486В, 635, 653А, попросили разместить информацию об этих рейсах на одной из остановок.

Ранее губернатор Александр Дрозденко получил жалобу на работу маршрута №682, связывающего Никольское (Тосненский район) со станцией метро "Рыбацкое". Чиновник дал перевозчику месяц на то, чтобы расписание стало соблюдаться.

Фото: ЗАКС.Ру