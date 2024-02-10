Володин пригрозил иноагентам законом о лишении всех источников дохода в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение законопроекта, который лишит лиц в статусе иноагента права зарабатывать на рекламе. На неделе о такой инициативе рассказал его коллега Антон Горелкин, уточнив, что речь идет о рекламе от компаний с госучастием.

Анонс Володина выглядит несколько иначе: депутаты хотят запретить размещение рекламы на площадках иноагентов "независимо от форм собственности" той или иной компании.

Впрочем, этим сообщением единоросс утром 10 февраля не ограничился. По его словам, некоторые депутаты настаивают на лишении иноагентов любой возможности зарабатывать внутри страны, то есть на лишении всех источников дохода.

"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", - добавил политик в своем Telegram-канале.

Володин попросил у населения высказаться по теме в комментариях к посту.

фото: duma.gov.ru