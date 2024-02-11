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Новости 13:59

К концу года пользователи Госуслуг смогут оформить все пособия и льготы онлайн

фото ЗакС политика К концу года пользователи Госуслуг смогут оформить все пособия и льготы онлайн

По состоянию на текущий момент пользователям Госуслуг доступны онлайн более 87 % от всех возможных справок, пособий и льгот, заявил 11 февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия". По его словам, недостающие услуги переведут в электронный формат до конца 2024 года.

"Если в 2019 году только 5 % массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, то сейчас это уже 100 %. <...> К концу этого года мы обязуемся, что переведем и оставшиеся 13% ", — передает обещание чиновника "Интерфакс".

Согласно представленным данным, гражданам и организациям доступно 140 услуг в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что более миллиона пользователей воспользовались Госуслугами для подачи заявок о дистанционном голосовании на выборах президента.

Фото: unsplash


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