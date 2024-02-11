Законопроект о едином предельном возрасте нахождения в армии исчез с федерального портала

Законопроект об установлении единого предельного возраста нахождения в Вооруженных силах в период объявленной мобилизации исчез с федерального портала проектов нормативных актов. При попытке открыть текст сообщается, что инициатива была удалена.

"Проект удален", — гласит надпись на заглушке. Пользователя уведомляют об отсутствии запрашиваемой страницы. "Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке", — говорится в тексте.

О причине исчезновения документа ничего не сообщается.

Проект был разработан Министерством обороны. Текст предусматривал установление 70 лет в качестве предельного возраста нахождения в армии для высших офицеров, включая генерал-полковников, и 65 лет — для обладателей иных воинских званий. Авторы указывали в пояснительной записке, что сейчас предельный возраст не установлен для тех, кто подписал контракт или был мобилизован до 24 июня 2023 года. Законопроект был призван устранить эту неопределенность.

Фото: Минобороны России