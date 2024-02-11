В Минобрнауки инициируют проект о создании детских комнат в вузах

Минобрнауки намерено инициировать законопроект о создании в высших учебных заведениях специальных комнат для детей, передает 11 февраля РИА "Новости" слова замглавы ведомства Ольги Петровой. Чиновница заявила, что организация подобных комнат призвана будет помочь молодым матерям из числа студенток и преподавательниц.

"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей", — заявила Петрова во время дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

По мнению замминистра, создание комнат также поспособствует тому, "чтобы однозначно ребенку было спокойно".

Кроме того, в 2024 году министерство рассчитывает заняться рядом иных мер поддержки, отметила Петрова.

В январе в Минобрнауки высказывались о том, что централизованного повышения стоимости обучения в вузах в следующем учебном году не планируется.

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