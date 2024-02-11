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Новости 17:06

В Петербурге до четверга будет холоднее климатической нормы

фото ЗакС политика В Петербурге до четверга будет холоднее климатической нормы

В ближайшие дни Петербургу оттепель не грозит, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус 11 февраля. Согласно его данным, всю первую половину следующей недели в городе будет сохраняться погодная ситуация с температурой ниже нормы.

"В ближайшие четыре-пять дней оттепелей в Санкт-Петербурге не ожидается. Напротив температура воздуха до четверга включительно будет на 4-5 градуса ниже климатической нормы", — написал Леус в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозу на сайте Северо-Западного УГМС, в ближайшие дни температура воздуха не повысится до нулевых значений. Так, 12 февраля следует ожидать ночью от -10 до -12 градусов, днем — от -7 до -9 градусов. В следующие две ночи температура понизится и будет колебаться в пределах от -14 до -12 градусов, дневная температура останется на прежнем уровне. Существенных осадков не планируется.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой декады февраля.

Фото: ЗАКС.Ру


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