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Новости 17:20

Суд в Петербурге отправил школьников под арест по подозрению в поджоге

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил школьников под арест по подозрению в поджоге

Московский районный суд отправил под арест двоих школьников, подозреваемых в поджоге автомобильных покрышек в подъезде дома № 10 по улице Фрунзе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мера избрана сроком немногим менее двух месяцев.

Согласно распространенному сообщению, несовершеннолетних заключили под стражу сроком до 8 апреля.

"Процесс проходил в закрытом режиме", — отметили в судебной пресс-службе.

Ранее в воскресенье полиция Петербурга распространила сообщение о задержании двух школьников 14 и 15 лет по подозрению в совершении поджога. Им вменяется произошедший вечером в четверг инцидент, в результате которого госпитализация потребовалась трем пожилым людям. Пожар стал следствием поджога автомобильных покрышек, отметили в ГУ МВД по городу и области.

Фото: ЗАКС.Ру


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