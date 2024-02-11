Полиция задержала двух школьников по подозрению в поджоге на улице Фрунзе

Петербургская полиция отчиталась 11 февраля о задержании двух подозреваемых в поджоге автомобильных покрышек в подъезде дома № 10 по улице Фрунзе, произошедшем вечером в четверг. Оба задержанных не вышли из школьного возраста.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства были задержаны двое подозреваемых: 15-летний ученик 9 класса, проживающий в Выборгском районе города, и 14-летний семиклассник из деревни Вартемяги, Ленинградской области", — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что задержание произошло вечером 9 февраля, то есть спустя сутки после получения информации о пожаре.

В результате пожара полностью выгорела одна квартира, у еще одной оказалась повреждена входная дверь. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация, это состоящие в браке 55-летняя женщина и 61-летний мужчина, а также их 74-летняя соседка по лестничной клетке. Как установили в полиции, причиной пожара послужил поджог автомобильных покрышек, фрагменты которых удалось обнаружить на месте происшествия.

Накануне на месте пожара в квартире на Лиговском проспекте было обнаружено тело мужчины. Как сообщали СМИ, причиной инцидента также мог стать поджог.

Фото: ЗАКС.Ру