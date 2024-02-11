СМИ: Причиной пожара со смертельным исходом мог стать поджог покрышек в парадной

Причиной пожара в доме № 237 по Лиговскому проспекту мог послужить очередной случай поджога покрышек в парадной, сообщил 11 февраля телеканал "78". В полностью выгоревшей четырехкомнатной квартире было обнаружено тело 40-летнего мужчины.

Само возгорание началось на лестничной площадке, откуда пламя распространилось на квартиру. Как сообщается, неизвестные подожгли покрышки неподалеку от входной двери.

Личность погибшего устанавливается, сообщила "Фонтанка". По информации издания, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В самом подъезде при этом отсутствует видеонаблюдение.

О пожаре в доме на Лиговском проспекте стало известно вечером в субботу. Информация об инциденте поступила спасателям в 19:28, огонь тушили по номеру 1-БИС. Как сообщалось, пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Эпидемия поджогов покрышек в подъездах домов продолжается в Петербурге и Ленобласти с декабря, при этом до сих пор погибших не было. Правоохранители регулярно задерживают исполнителей, однако на их место приходят новые. По состоянию на минувший вторник обвинения были предъявлены 19 лицам, восемь из которых не достигли совершеннолетия. В четверг очередной пожар полыхал в парадной дома по улице Фрунзе, медицинская помощь потребовалась пожилой паре.

Фото: pixabay