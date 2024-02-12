Петербург удержал второе место в рейтинге по качеству жизни

Северная столица сохранила за собой второе место в подготовленном РИА Новости рейтинге регионов по качеству жизни. Первое место, как и годом ранее, отошло Москве.

В своих подсчетах эксперты учитывали в общей сложности 66 комплексных показателей, касающихся реальных условий жизни и различных аспектов в социальной сфере. На их основании формировался рейтинговый балл, по которому регионы ранжировались в списке.

Москва с баллом 83,6 заняла первое место. На втором месте с баллом 82,3 оказался Петербург, на третьем — Московская область, которой насчитали рейтинговый балл на уровне 79,9.

Последние места рейтинга достались Тыве (26,5), Ингушетии (33,2) и Еврейской автономной области (33,4). Ленинградская область переместилась в списке за год с седьмого на шестое место, получив рейтинговый балл 67,9.

Ранее стало известно, что Петербург оказался на 22-м- месте в рейтинге по уровню преступности.

Фото: ЗАКС.Ру