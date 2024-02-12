Прокуратура потребовала расторгнуть договор о содержании пожилой петербурженки в обмен на квартиру

Прокурор Петродворцового района обратился в суд с иском о признании недействительным договора о пожизненном иждивении, заключенного 77-летней местной жительницей с малознакомым ей гражданином. Согласно условиям контракта, последний обязался содержать петербурженку до ее смерти в обмен на получение квартиры в собственность.

Как рассказали в прокуратуре Петербурга 12 февраля, гражданин "получил в собственность квартиру заявительницы на условиях пожизненного содержания с иждивением, с обеспечением питанием, одеждой, уходом, медицинским обслуживанием и необходимой помощью".

Проведенная проверка показала, что обозначенные в договоре условия мужчина не выполняет. Пенсионерку он не навещал и не снабжал необходимыми вещами. В дальнейшем пожилая жительница Петродворцового района была помещена в пансионат, где сейчас за ней ухаживают.

Прокурор подал иск о расторжении договора и возвращении сторон в первоначальное положение. Иск находится на рассмотрении суда.

Фото: ЗАКС.Ру