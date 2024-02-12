Депутаты хотят повысить рождаемость через гранты на соцрекламу и поддержку НКО

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга подготовили два законопроекта, направленных на сохранение семейных ценностей и формирование в обществе положительного образа многодетной семьи. Повышать рождаемость собираются через поддержку профильных НКО и гранты на социальную рекламу. Документы опубликованы в базе законопроектов городского парламента.

Так, поддержку социально-ориентированных НКО хотят оказывать за деятельность по укреплению института семьи, защите интересов семьи, формировании в обществе положительного образа многодетной семьи и сохранении семейных ценностей. Похожую формулировку предлагают включить в закон о грантах на социальную рекламу. Помимо перечисленных тем соцреклама должна быть направлена на профилактику демографического кризиса.

Обе инициативы подготовили Всеволод Беликов, Павел Иткин, Павел Крупник, Андрей Малков и Денис Четырбок.

По данным комитета по социальной политике, по состоянию на 1 января 2024 года в Петербурге проживает 55 тысяч многодетных семей, в которых насчитали 178,3 тысячи детей. Многодетной семьей считается семья, в которой воспитывается трое или более несовершеннолетних детей.

Напомним, Заксобрание Петербурга регулярно предлагает расширить перечень направлений соцрекламы, на которую предлагается выдавать городские гранты. В частности, по сохранению семейных ценностей. Так, единоросс Антон Соловьев подготовил законопроект о пропаганде отказа от искусственного прерывания беременности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру