В Петербурге предложили давать гранты на рекламу отказов от абортов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Антон Соловьев ("Единая Россия") внес в парламент проект закона о выдаче грантов на социальную рекламу об отказе от абортов.

Единоросс Соловьев предложил дополнить перечень тем соцрекламы, авторы которых могут обратиться к правительству Петербурга за материальной поддержкой. Городской закон "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы" могут дополнить пунктом о пропаганде отказа от искусственного прерывания беременности.

Как-либо раскрывать свое предложение в пояснительной записке депутат Соловьев не стал. В юридическом управлении Заксобрания отметили, что аборты могут проводиться как по социальным причинам, так и по медицинским показаниям - в законопроекте не уточняется, пропаганду отказа от каких абортов следует поощрять грантом.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках, однако профильный комитет инициативу не поддержал. Все это происходит на фоне запрета абортов коммерческими медучреждениями в ряде регионов России. Президент Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что никакой "вакханалии" на тему запретов абортов нет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру