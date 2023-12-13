ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:27

В Госдуму поступил законопроект о запрете абортов в частных клиниках

фото ЗакС политика В Госдуму поступил законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Государственную думу 13 декабря внесли законопроект, вводящий полный запрет на проведение абортов в частных медицинских учреждениях. Авторы инициативы - депутаты из Заксобрания Нижегородской области.

В пояснительной записке составители законопроекта сетуют на резкий демографический спад, случившийся в 1990-х годах. Именно представители этого малочисленного поколения, отмечается в документе, вступают в репродуктивный возраст сегодня. Зачастую их возраст на момент рождения первого ребенка превышает тридцать лет, что депутатов не устраивает.

Отметим, что критика абортов интенсифицировалась в выступлениях российских официальных лиц во второй половине осени. Противниками абортов выступают как религиозные деятели, так и депутаты федерального уровня. Де-факто в частных клиниках некоторых регионов искусственное прерывание беременности не проводят уже несколько недель.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама