В Госдуму поступил законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Государственную думу 13 декабря внесли законопроект, вводящий полный запрет на проведение абортов в частных медицинских учреждениях. Авторы инициативы - депутаты из Заксобрания Нижегородской области.

В пояснительной записке составители законопроекта сетуют на резкий демографический спад, случившийся в 1990-х годах. Именно представители этого малочисленного поколения, отмечается в документе, вступают в репродуктивный возраст сегодня. Зачастую их возраст на момент рождения первого ребенка превышает тридцать лет, что депутатов не устраивает.

Отметим, что критика абортов интенсифицировалась в выступлениях российских официальных лиц во второй половине осени. Противниками абортов выступают как религиозные деятели, так и депутаты федерального уровня. Де-факто в частных клиниках некоторых регионов искусственное прерывание беременности не проводят уже несколько недель.

Фото: ЗАКС.Ру