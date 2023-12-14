Путин об абортах: Почему говорят о какой-то вакханалии и запретах?

Президент Владимир Путин прокомментировал активность государственных и общественных деятелей, стремящихся к запрету абортов. Он сделал акцент на том, что никаких юридических мер в этом направлении в России не принято и что пока лишь существует дискуссия на важную для государства тему.

"Почему говорят о какой-то вакханалии и запретах? Их же нет", - ответил он задавшему вопрос.

Ситуацию он сравнил с запретами во время антиалкогольной кампании, когда, по мнению Путина, было принято много необдуманных и опасных решений. Поступать, по его словам, следовало иначе.

"В этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви, другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека", - развил он свою мысль.

Путин признал, что государство заинтересовано в увеличении рождаемости, добавив, впрочем, что права и свободы женщины должны соблюдаться. Он поделил проблему на три части: помимо следования традиционным ценностям, частью которых он считает большую семью, необходимо поправить дела в медицинской сфере и усилить меры поддержки семей с детьми.

"Нужно обратить внимание на женские консультации, приводить там все в порядок. <...> Думать над тем, как приводить в порядок родильные отделения больниц и поликлиник", - рассудил глава государства.

По мнению президента, правительство за последние годы наработало целый инструментарий материальной помощи семьям, включая льготную ипотеку.

фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным