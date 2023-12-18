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Комитет Госдумы не поддержал идею запрета на аборты в частных клиниках

фото ЗакС политика Комитет Госдумы не поддержал идею запрета на аборты в частных клиниках

Поступивший в Госдуму на прошлой неделе законопроект, запрещающий проведение абортов в частных клиниках, встретил отрицательную оценку у комитета по охране здоровья. Проанализировав различные точки зрения, включая позиции Минздрава и общественников, депутаты в письменном виде обратились с критикой инициативы к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. На документ ссылаются "Ведомости".

Члены комитета пришли к заключению, что граждане вправе самостоятельно выбирать клинику и специалиста для прерывания нежелательной беременности. Кроме того, противники законопроекта считают важным сохранять и усиливать институт доабортного консультирования. Благодаря последнему, по имеющимся данным, в прошлом году почти четверть соотечественниц отказались прерывать беременность.

В ноябре запретить аборты в частных медучреждениях призвал предстоятель РПЦ Кирилл. В последние недели СМИ неоднократно писали о том, что де-факто в целом ряде регионов частные клиники перестали оказывать эту услугу еще до принятия каких-либо нормативно-правовых актов. На итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин занял умеренную позицию в этом вопросе. Он обратил внимание собравшихся на то, что пока никаких запретов на аборты не утверждено.

Фото: ЗАКС.Ру


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