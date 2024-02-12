За год в Ленобласти перезахоронили более 1,7 тысяч останков погибших в годы ВОВ

Поисковики подвели итоги своей работы в Ленинградской области за предыдущий календарный год. В результате экспедиций им удалось обнаружить и перезахоронить 1747 останков погибших в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В наступившем году комитет по молодежной политике рассчитывает, что муниципалы найдут резервные площади для воинских захоронений. Кроме того, представителям местного самоуправления поручили провести переучет и воинских захоронений, и отдельно от них расположенных воинских мемориалов.

15 марта в Ленобласти впервые отметят День поисковика.

Фото: ЗАКС.Ру