ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:27

За год в Ленобласти перезахоронили более 1,7 тысяч останков погибших в годы ВОВ

фото ЗакС политика За год в Ленобласти перезахоронили более 1,7 тысяч останков погибших в годы ВОВ

Поисковики подвели итоги своей работы в Ленинградской области за предыдущий календарный год. В результате экспедиций им удалось обнаружить и перезахоронить 1747 останков погибших в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В наступившем году комитет по молодежной политике рассчитывает, что муниципалы найдут резервные площади для воинских захоронений. Кроме того, представителям местного самоуправления поручили провести переучет и воинских захоронений, и отдельно от них расположенных воинских мемориалов.

15 марта в Ленобласти впервые отметят День поисковика.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама