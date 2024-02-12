В Псковской области произошла серьезная авария со школьным автобусом

В общей сложности 12 человек госпитализированы после ДТП с участием школьного автобуса в Псковской области, рассказали в МЧС. Медицинская помощь потребовалась восьми детям и четырем взрослым.

Авария произошла неподалеку от деревни Новгородка на 379-м километре автодороги Р-23. "Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет", — гласит сообщение в Telegram-канале министерства.

Ситуацию прокомментировали в МВД. Согласно сообщению официального представителя ведомства Ирины Волк, речь может идти о 17 пострадавших. Само ДТП, по ее словам, произошло около 09:40 утра.

"По предварительной информации, пострадали 17 человек: четыре взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте", — отметила Волк.

Отметим, что это за последнее время это не первое серьезное ДТП с участием автобуса в Псковской области. В конце января при столкновении автобуса и легкового автомобиля погибли три человека.

Фото: МЧС России / Telegram