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Новости 13:59

Думские справороссы предложили дать ветеранам СВО право бесплатной парковки

фото ЗакС политика Думские справороссы предложили дать ветеранам СВО право бесплатной парковки

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов вкупе с первым замглавы фракции в Госдуме Дмитрием Гусевым подготовили законопроект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку, сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа. Актуальность инициативы политики объяснили поступающими к ним обращениями от бойцов и членов их семей.

Проект вносит коррективы в закон "О ветеранах" с тем, чтобы предоставить ветеранам спецоперации и членам их семей право бесплатно парковать свои автомобили. Также депутаты предложили дать субъектам России и муниципалитетам самостоятельно определять правила предоставления бесплатной парковки.

Миронов прокомментировал инициативу в своем Telegram-канале. По его словам, законопроект был внесен в Госдуму в понедельник (при этом на момент публикации заметки инициатива отсутствовала в электронной базе парламента). "Уверен, что это важный шаг в обеспечении заслуженных льгот для наших героев. <...> Бесплатная парковка — лишь маленький шаг в направлении поддержки тех, кто вложил свой труд и самоотверженность в защиту нашей страны", — написал справоросс.

На прошлой неделе в петербургском комитете по транспорту пообещали не спешить с организацией платной парковки в Пушкине. При этом глава комитета Валентин Енокаев вновь заявил о якобы поступающих к нему просьбах горожан распространить на них действие зоны платной стоянки машин.

Фото: ЗАКС.Ру


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