Тротуары на Бокситогорской улице могут появиться в 2025 году

Оборудование тротуарами Бокситогорской улицы в Красногвардейском районе может состояться уже в следующем году, рассказала лидер фракции СРЗП в петербургском ЗакСе Марина Шишкина. Информацию об этом она почерпнула из ответа вице-губернатора Кирилла Полякова на свой запрос.

Как написал Шишкиной вице-губернатор, комитет по благоустройству учтет необходимость обустройства тротуара на Бокситогорской улице "при формировании планов на содержание автомобильных дорог на 2025 год". Из письма также следует, что Генплан предусматривает строительство продолжения и реконструкцию улицы в период до 2040 года, а профильная госпрограмма не содержит планов работ ранее 2026 года. "И все-таки эти сроки скорректированы в пользу горожан", — резюмировала депутат.

Политик также выразила надежду на возможность появления маршрута общественного транспорта, который бы связал ЖК "Охта Хаус" с Ириновским проспектом или шоссе Революции и избавил местных жителей от необходимости добираться до магистралей "пешком, по слабо освещенной и нуждающейся в ремонте проезжей части".

Свой запрос Полякову Шишкина направила месяцем ранее. Причиной этого послужили жалобы обитателей "Охта Хауса" на необходимость пробираться к расположенным вдалеке остановкам по дороге без тротуаров.

Фото: ЗАКС.Ру