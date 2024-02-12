ФСБ возбудила против калининградца дело о сотрудничестве с Украиной

В Калининградской области ФСБ возбудила против местного жителя уголовное дело по подозрению в предоставлении сведений сотруднику Службы безопасности Украины, сообщил 12 февраля ТАСС. Россиянину инкриминируют сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК РФ).

"УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона 1998 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 275.1 УК РФ", — цитирует информагентство сообщение пресс-службы ФСБ.

По версии спецслужбы, калининградец сообщал сотруднику СБУ информацию о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии. Более подробных данных об этом нет.

Вменяемая россиянину статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей или же без него.

Ранее появилась информация о проведении ФСБ обысков в Росавиации по делу о выводе 59 вертолетов и самолетов из-под юрисдикции России после начала СВО.

Фото: ЗАКС.Ру