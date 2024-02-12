Юлию Латынину* оштрафовали по иноагентскому протоколу

Пресненский суд Москвы выписал штраф в размере 50 тысяч рублей журналистке и писательнице Юлии Латыниной*. Роскомнадзор составил на нее протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (неисполнение обязанностей иностранного агента). Информация об административном деле имеется на сайте суда.

На заседании было установлено, что некоторые публикации Латыниной* как человека из списка иностранных агентов не маркированы должным образом.

Журналистка уехала из России на постоянное место жительства во второй половине 2010-х годов. Свои ролики на YouTube она регулярно помечает "иноагентской" плашкой того формата, который требует закон.

*Минюст внес Юлию Латынину в единый реестр иноагентов

фото: Yulia Latynina* / YouTube (скриншот)