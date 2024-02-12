В Думу внесли проект о признании нежелательными зарубежных организаций с госучастием

На рассмотрение Государственной думы поступил расширяющий возможности наделения организаций статусом нежелательных в России, сообщил 12 февраля глава парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев ("Единая Россия"). Инициатива предусматривает возможность признания нежелательными иностранных организаций, учредителями или участниками которых выступают государственные органы зарубежных стран.

"Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она так же может быть объявлена нежелательной", — постулировал свою позицию Пискарев.

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", а также в другие законы, в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Депутат отметил, что сейчас закон предусматривает возможность признания нежелательными лишь неправительственных организаций. Сделано это якобы потому, что во времена принятия соответствующей нормы "было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам", утверждает он. Теперь же авторы проекта от подобных воззрений отказались, следует и слов парламентария.

О разработке проекта Пискарев сообщал на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру