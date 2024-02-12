Журналист Ганапольский* получил штраф за несоблюдение иноагентского законодательства

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Матвея Ганапольского* за отсутствие пометок о его статусе иноагента в выпускаемых в интернете материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщило 12 февраля РИА "Новости". Адвокат журналиста Валерия Аршинова утверждала, что ее подзащитный отношения к публикациям не имеет.

"Признать Ганапольского* Матвея Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, <...> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — передает информагентство решение судьи.

Протокол был составлен из-за публикаций в приписываемом Ганапольскому* Telegram-канале. Адвокат журналиста заявила, что тот не имел к каналу отношения. По ее словам, посты выпускали поклонники Ганапольского* без его ведома. К настоящему времени канал удален.

Суд доводам защиты не внял и оштрафовал журналиста на максимально возможную сумму по вменяемой ему статье.

Также в понедельник суд оштрафовал на 50 тысяч рублей публицистку Юлию Латынину**. В вину ей тоже поставили публикации без плашки иноагента.

*Минюст внес Матвея Ганапольского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Юлию Латынину в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру