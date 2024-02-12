В Москве заочно арестовали пресс-секретаря Meta*

Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря американской корпорации Meta* Энди Стоуна (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), о чем 12 февраля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В список Росфинмониторинга он попал утром этого же дня.

Мужчину обвиняют в содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК), призывах к терроризму (ч. 2 т. 205.2 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Он находится в международном розыске.

Ранее Следственный комитет сообщал о заведении дела против сотрудников Meta* из-за их призывов к насилию в отношении российских граждан. Пресс-секретарю компании по совокупности обвинений может грозить до 20 лет заключения.

*Компания Meta Platforms Inc. по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру