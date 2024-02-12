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Новости 18:42

В Смольном признали "недочеты" при уборке платных парковок

фото ЗакС политика В Смольном признали "недочеты" при уборке платных парковок

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова получила ответ от комитета по благоустройству, касающийся уборки автомобильных парковок от снега и льда. Чиновники согласились с тем, что эта работа в нынешнем сезоне ведется неидеально и что имеют место "недочеты". Скан письма выложен в Telegram-канале Тихоновой.

Зампред комитета Сергей Малинин вспомнил о внутреннем регламенте, по которому платные парковки должны убираться ежедневно.

Подведомственным службам поручили строго следовать регламенту и особое внимание уделять парковочным местам для маломобильных граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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