В Смольном признали "недочеты" при уборке платных парковок

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова получила ответ от комитета по благоустройству, касающийся уборки автомобильных парковок от снега и льда. Чиновники согласились с тем, что эта работа в нынешнем сезоне ведется неидеально и что имеют место "недочеты". Скан письма выложен в Telegram-канале Тихоновой.

Зампред комитета Сергей Малинин вспомнил о внутреннем регламенте, по которому платные парковки должны убираться ежедневно.

Подведомственным службам поручили строго следовать регламенту и особое внимание уделять парковочным местам для маломобильных граждан.

Фото: ЗАКС.Ру