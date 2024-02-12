В Ленобласти ожидается свыше пяти тысяч наблюдателей на предстоящих выборах

В Ленинградской области за проведением выборов президента будут следить более пяти тысяч наблюдателей, заявил зампред региональной Общественной палаты Владимир Журавлев на конференции в ТАСС. В среднем на каждый участок будет приходиться по пять-шесть наблюдателей с учетом тех, которых подготовят выдвинувшие кандидатов партии.

Всего в Ленобласти планируют открыть одну тысячу избирательных участков. Непосредственно Общественная палата намерена направлять от себя по три наблюдателя, в том числе в самые отдаленные районы.

"Наблюдателей будет больше на более крупных участках, а в отдаленных районах области будет меньше. Больше всего ожидается во Всеволожском и Гатчинском районах", — сообщил зампред ОП.

По словам Журавлева, сейчас Общественная палата занимается подготовкой наблюдателей. По ее завершении предусмотрено проведение тестирования для желающих следить за проведением выборов. В целом сейчас проходят подготовку около трех тысяч кандидатов.

Выборы президента намечены на 17 марта, при этом голосование стартует 15 марта. В бюллетене будут присутствовать четыре кандидата. Не допущенный до выборов Борис Надеждин подал в понедельник два иска в Верховный суд.

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