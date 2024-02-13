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Новости 9:12

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 8,5 процентов в Петербурге

фото ЗакС политика Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 8,5 процентов в Петербурге

За прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге увеличился на 8,5 %, следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора. Превышение недельного эпидемического порога при этом не зафиксировано.

"На шестой календарной неделе <...> отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению на 8,5 %, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", — рассказали в ведомстве.

В целом в структуре заболеваемости на прошлой неделе преобладали вирусы негриппозной этиологии, в первую очередь, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Доля заболеваемости гриппом снизилась и оказалась на уровне ниже 1 %. У пациентов были выявлены вирусы гриппа А (H3N2) и гриппа В.

Рост заболеваемости на прошедшей неделе более чем в два раза превысил рост неделей ранее. Тогда специалисты зафиксировали повышение уровня заболеваемости на 3,8 %.

Фото: ЗАКС.Ру


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