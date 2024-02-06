За неделю в России выросла заболеваемость ковидом и ОРВИ

На прошедшей неделе в России фиксировалось увеличение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, следует из сообщения Роспотребнадзора от 6 февраля. Особенно заметно в стране выросли показатели заболеваемости ковидом.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 3,8 % по сравнению с предыдущей неделей, COVID-19 — на 7 %. В РФ эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается стабильной и контролируемой", — сообщили в ведомстве.

Так, по итогам пятой недели 2024 года в стране зафиксировали около одного миллиона случаев заражения ОРВИ и гриппом. При этом на Москву, Подмосковье и Петербург совокупно приходится 14,6 % зарегистрированных случаев. Преобладающим вирусом назвали вирус гриппа А (Н3N2).

Что касается коронавируса, то в общей структуре преобладающим остается вариант "омикрон", отметили в Роспотребнадзоре. Согласно данным портала "Объясняем.рф", за неделю в стране зафиксировали 25 751 новый случай заболевания при 24 254 выздоровлений. Госпитализация потребовалась 3 051 больному, скончалось 107 пациентов.

Фото: ЗАКС.Ру