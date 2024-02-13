В Госдуме предложили ввести соответствующий традиционным ценностям День плюшевой игрушки

В России можно было бы ввести День плюшевой игрушки в качестве праздника влюбленных, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). По мысли депутата, новый праздник следует изначально создавать с учетом традиционных ценностей.

"Должен быть, конечно, праздник влюбленности, который мы изначально сами смоделируем с учетом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание", — приводит слова Буцкой РИА "Новости".

Продумывать новый праздник следует так же, как сейчас продумывается семейная политика, поделилась соображениями депутат. При этом она заявила, что любая семейная политика "имеет начало", понимая под последним чувство влюбленности. В связи с этим Буцкая находит актуальной идею организации нового праздника.

Также депутат напомнила о существовании в России Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля. По смыслу он отличается от Дня всех влюбленных, добавила она.

Празднуемый 14 февраля День святого Валентина не первый год будоражит умы российских политиков, многие из которых высказываются резко против него. Традиционно критикует этот праздник избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов. В этом году он отметился предложением организовать "горячую линию" для жалоб на принуждение к празднованию Дня всех влюбленных.

Фото: ЗАКС.Ру