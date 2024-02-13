В Петербурге подписали первый контракт на строительство нового моста через Неву

Первый контракт на строительство Большого Смоленского моста через Неву подписан в Петербурге, рассказало 13 февраля АО "Дороги и мосты" на своей странице во "ВКонтакте". Контрагентом предприятия выступило городское ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Согласно условиям договора, "Дороги и мосты" должны будут подготовить территорию строительства и разработать необходимую документацию участка новой магистрали с мостом через Неву. Документация должна быть предоставлена заказчику к середине июля 2025 года. Строительные работы и возведение необходимых временных зданий и сооружений планируется завершить до конца октября 2026 года.

Новую переправу планируется возвести в Невском районе, она свяжет улицу Коллонтай и Большой Смоленский проспект. Ради строительства городские власти планируют снести несколько дореволюционных зданий на левом берегу Невы, включая здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. На прошлой неделе Госстройнадзор выдал положительное заключение на строительство переправы.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга