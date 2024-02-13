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Новости 12:47

Прокуратура Петербурга и ГЖИ проверили дом на Макаренко из-за жалоб жителей

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга и ГЖИ проверили дом на Макаренко из-за жалоб жителей

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проверила соблюдение прав жильцов дома № 10 в переулке Макаренко, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

К проверке прокуратуры присоединились Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга и сами жильцы.

По данным ведомства, в некоторых подъездах дома заметны отслоения штукатурки, а также повреждены перила. ООО "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района" долго не проводило проверки на объекте и не проверяло холодное водоснабжение дома, которое нуждалось в капитальном ремонте.

Кроме этого, были выявлены нарушения при начислении коммунальных платежей.

Районный прокурор внес в адрес гендиректора управляющей компании представление с требованием устранить нарушения. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру


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