"Новые люди" предложили депортировать иностранцев за харассмент

Пять членов фракции "Новые люди" во главе с ее зампредом Владиславом Даванковым внесли 13 февраля на рассмотрение Госдумы законопроект о выдворении иностранцев из России за оскорбительные приставания. Проект доступен для ознакомления в электронной базе парламента.

Депутаты предложили дополнить статью "Мелкое хулиганство" (ст. 20.1 КоАП РФ) Кодекса об административных правонарушениях частью об "оскорбительном приставании к гражданам, совершенном иностранным гражданином или лицом без гражданства". По их мнению, адекватным наказанием за подобное нарушение было бы административное выдворение со штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

"В последнее участились случаи, когда иностранные граждане в оскорбительной форме пристают к женщинам. Такие действия без согласия человека задевают или унижают его", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта не уточнили, на чем именно основано утверждение об участившихся случаях домогательств со стороны иностранцев. Вместо этого они заявили со ссылкой на неназванные социологические опросы, что 24 % россиян полагают частыми случаи домогательств в стране.

Фото: ЗАКС.Ру