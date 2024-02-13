Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в диверсии гражданина Казахстана

Дзержинский районный суд на два месяца заключил под стражу подозреваемого в попытке диверсии гражданина Казахстана. Иностранец Сергей Зазуля проходит по уголовному делу о диверсии с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса (пп. а, в ч. 2 ст. 281 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), рассказали 13 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Задержание Зазули произошло еще 10 февраля. В суде следствие ходатайствовало о назначении ему ареста. При этом следователи упирали на то, что задержанный "заблаговременно приобрел билеты до Еревана, имеет высшее военное образование, полученное в ВПКУ КГБ СССР и Институте КНБ Республики Казахстан, а также специальные знания разведывательно-подрывного характера".

Во вторник ФСБ заявила о предотвращении подрыва в районе газораспределительной станции на территории Ленинградской области. По сообщению спецслужбы, неназванный иностранный гражданин намеревался заложить пять самодельных взрывных устройств на трубопроводном узле. Гражданство задержанного не называлось, в ФСБ лишь сказали, что он "украинец по национальности".

Фото: ЗАКС.Ру