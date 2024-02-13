В Кремле рассказали, почему Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, об этом 13 февраля пишут ТАСС.

По словам Пескова, Владимир Путин и так каждый день высказывается по всем аспектам жизни россиян.

"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе", – сказал пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что Владимир Путин является на данный момент действующим президентом и обитает в условиях напряженного графика, что сильно отличает его от других кандидатов.

Напомним, что секретарь ЦИК Наталья Бударина заявила, что Владимир Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Она отметила, что любой кандидат вправе принять такое решение.

Фото: kremlin.ru