Путин официально отказался от участия в предвыборных дебатах

Баллотирующийся на новый срок президент Владимир Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, сообщила 13 февраля секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. Кандидат вправе принять такое решение, отметила при этом она.

"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", — приводит слова Будариной РИА "Новости".

О нежелании Путина участвовать в дебатах говорил в конце января его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Равным образом планируют воздержаться от участия в дискуссиях в телеэфире и сопредседатели избирательного штаба Путина.

Выборы президента назначены на 17 марта, голосование по ним растянется на три дня. Помимо Путина, ЦИК зарегистрировала кандидатами Владислава Даванкова ("Новые люди"), Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР). Не допущенный до выборов политик Борис Надеждин накануне подал два иска в Верховный суд и заявил о намерении подать до 16 февраля еще один иск.

Фото: Kremlin.ru