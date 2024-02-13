На Вознесенском проспекте автобус сбил 17-летнюю девушку накануне ее дня рождения

В Адмиралтейском районе Петербурга автобус "НефАЗ" сбил 17-летнюю местную жительницу незадолго до ее дня рождения, об этом 13 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие произошло вечером в понедельник, 12 февраля, на Вознесенском проспекте. Автобус ехал по проспекту от Садовой улицы в сторону набережной канала Грибоедова.

Уточняется, что водитель автобуса двигался на зеленый сигнал светофора, а девушка оказалась на пешеходном переходе, когда для нее горел красный свет.

В результате ДТП девушка оказалась в больнице с травмами легкой степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру