Справороссы отвергли возможность возврата к прежнему названию

"Справедливая Россия — Патриоты — За правду" не рассматривает для себя возможность отказа от нынешнего названия и отмены института сопредседателей, заявил в беседе с RTVI сопредседатель партии Геннадий Семигин.

"Последние месяцы регулярно появляется множество провокационных статей и слухов о партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Вопрос об изменении названия, ликвидации постов сопредседателей партии никогда не обсуждался и не планируется", — высказался политик.

Семигин уточнил, что подобные решения может принять лишь партийный съезд, "существенно изменив" при этом устав политической организации.

Ранее "Ведомости" выпустили материал, в котором говорилось о возможности возвращения партии прежнего названия "Справедливая Россия". Авторы статьи также утверждали о возможности отмены института сопредседательства с лишением Семигина и Захара Прилепина занимаемых ими постов.

Как рассказал изданию один из собеседников, подобный вопрос обсуждается в партии с конца прошлого года в связи с "не самыми удачными" выборами в регионах. При это вариант "отката к социал-демократическим истокам" в партии якобы не рассматривается, заявил другой источник "Ведомостей".

Перевыборы руководства СРЗП состоялись в мае 2023 года. Все три сопредседателя сохранили по итогам голосования свои посты.

Фото: Telegram-канал Геннадия Семигина