Миронова переизбрали председателем "Справедливой России - За правду"

На XII съезде партии "Справедливая Россия - За правду" ее основателя Сергей Миронов переизбрали председателем. Поддержали это решение 194 человека, против проголосовал только один. Сопредседателями остались Геннадий Семигин и восстанавливающийся после покушения Захар Прилепин. Таким образом, Миронов будет руководить политической организацией еще как минимум два с половиной года.

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова и депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов вошли в президиум центрального совета СРЗП.

Как и в преддверии прошлых президентских выборов 2018 года, Миронов отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства и снова предложил проголосовать за Владимира Путина.

"Всенародная поддержка нашего президента и практически легитимизация Верховного главнокомандующего во время боевых действий - она очень нужна", - произнес партийный лидер.

Примечательно, что Путин еще официально не объявлял о намерении баллотироваться.