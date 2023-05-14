Прилепин намерен вернуться на СВО после реабилитации

Писатель и политик Захар Прилепин планирует вернуться в зону СВО после восстановления от травм, полученных при покушении на его жизнь, сообщил 14 мая ТАСС со ссылкой на его пресс-службу. Курс реабилитации может растянуться на полгода.

"Несмoтря на все произoшедшее, Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт пoсле вoсстановления, котoрое займет минимум полгода", — цитирует информагентство пресс-службу Прилепина.

В конце января сообщалось о том, что писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился на спецоперацию. Выбор силового ведомства тогда объяснили тем, что Прилепин "начинал свою службу в составе ОМОН".

Неделей ранее стало известно о подрыве в Нижегородской области автомобиля, на котором ехал Прилепин. Писатель получил травмы, ему потребовались операции. Его водитель погиб в ходе инцидента. Вскоре силовые структуры отчитались о поимке подозреваемого в покушении. Ему предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ), суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Прилепин занимает пост сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду". Лидер справороссов Сергей Миронов сообщил о намерении рекомендовать его кандидатуру к переизбранию на съезде 20 мая.